Mercadão vai ser revitalizado

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, anunciou nesta quinta-feira (09) a aplicação do valor do prêmio conquistado pela Unidade de Desenvolvimento Econômico na revitalização do Mercado Municipal, em reunião com permissionários do espaço realizada no Cuca (Centro Universidade do Conhecimento de Americana).

O espaço será revitalizado com a aplicação de R$ 350 mil repassados ao município em razão da premiação, destinada à aplicação no desenvolvimento econômico da cidade. “Estou muito feliz em estar aqui hoje para anunciar esse investimento no Mercado Municipal. Agora vocês têm a oportunidade de participar e ver o que é mais correto para ser feito”, discursou o prefeito, destacando que os permissionários vão elencar as prioridades para a aplicação dos recursos.

Em agosto, o projeto Comitê de Retomada Econômica de Americana ganhou o prêmio estadual de melhor programa de geração de emprego e renda do concurso “Boas práticas”, da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, no tema “Mitigar os impactos da pandemia na pobreza e na geração de emprego e renda”.

“Vocês estão no dia a dia do Mercadão e conhecem de perto as necessidades. A ideia é fazer uma mudança evidente, para que as pessoas se sintam motivadas a conhecer as lojas e voltar a frequentar o local. O Mercado é um patrimônio da cidade e queremos estimular a cultura e o turismo no espaço”, declarou o secretário Rafael de Barros.

Também participaram do anúncio o secretário adjunto da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), Pedro Peol, e o secretário adjunto de Governo, Marcio Leal.