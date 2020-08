Méqui Zap. A mais nova forma de falar com o McDonald’s

Buscando oferecer ainda mais conveniência e estabelecer maior proximidade com o consumidor, agora o McDonald’s aposta na alta penetração do WhatsApp por todo o Brasil para apresentar um novo canal de comunicação: o Méqui Zap. A marca chega no aplicativo de mensagens com um perfil que interage de uma forma leve e divertida e pretende facilitar ainda mais a rotina dos clientes.

A novidade já está disponível e, pela plataforma, o usuário terá acesso a cupons exclusivos para pedidos no Drive-Thru, balcão e totens dos restaurantes, recebendo o código e o QR Code na própria conversa. Além disso, é possível descobrir qual a unidade mais próxima, conseguir um atalho para o cardápio completo e até ser encaminhado para o contato com o SAC ou para o app do Méqui.

Para João Branco, CMO do McDonald’s no Brasil, a iniciativa amplia as possibilidades de interação dos clientes, o que impacta diretamente na relação com a marca. “Nos apropriamos dos mais diversos canais digitais com o objetivo de melhorar constantemente a experiência do nosso consumidor e estreitar nossa proximidade com ele, por isso optamos por uma tecnologia que está presente no dia a dia de quase todos. E para oferecer um bom motivo para os usuários nos terem na lista de contatos, criamos promoções exclusivas para a plataforma”, comenta o executivo.

O primeiro passo para falar com o Méqui é acessar este link, que abre diretamente o aplicativo do WhatsApp, ou adicionar o número 11 3230-3223 aos contatos. Depois que o cliente mandar um “Oi!”, o Méqui Zap interage e a amizade sincera começa.

Para acompanhar outras novidades do McDonald’s, acesse www.mcdonalds.com.br.

Sobre a Arcos Dorados

A Arcos Dorados é a maior franquia independente do McDonald’s do mundo e a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe. A companhia conta com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias locais de restaurantes McDonald’s em 20 países e territórios dessas regiões. Atualmente, a rede possui quase 2.300 restaurantes, entre unidades próprias e de seus subfranqueados, que juntos empregam mais de 100.000 funcionários (dados de 31/3/2020). A empresa também mantém um sólido compromisso com o desenvolvimento das comunidades nas quais está presente e com a geração de primeiro emprego formal para jovens, além de utilizar sua escala para impactar de maneira positiva o meio-ambiente. A Arcos Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO). Para saber mais sobre a Companhia por favor visite o nosso site: www.arcosdorados.com