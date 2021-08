Méqui e Magalu dão R$ 10 de cashback pra você

O McDonald’s e o Magalu, maior ecossistema para comprar e vender do Brasil, uniram-se mais uma vez para levar benefícios a seus clientes. A partir desta quinta-feira (26), quem fizer pedidos a partir de 30 reais nos restaurantes da rede* e pagar com PIX, usando a Carteira Digital MagaluPay, ganhará 10 reais em cashback. A promoção, que aposta na tecnologia e inovação para otimizar a experiência de consumo nas duas empresas, terá duração de duas semanas.

Nesse período, os clientes que quiserem um #MomentoMéqui poderão utilizar o benefício até três vezes, acumulando 30 reais em crédito no MagaluPay. O valor poderá ser utilizado de diversas maneiras: para comprar no Magalu, no Méqui ou mesmo para pagar contas (água, luz, entre outras). Também é possível transferir o crédito via PIX para uma outra conta corrente ou outro usuário MagaluPay. “Queremos mostrar que usar o MagaluPay é fácil e conveniente, o que combina perfeitamente com um lanche no McDonalds”, afirma Robson Dantas, diretor de Fintech do Magalu. “O valor de cashback do Magalu é livre para o cliente usar como quiser. A nossa carteira digital dá todas as possibilidades, de pagamentos a transferências.”

“Sabemos que nosso público valoriza a conveniência e praticidade. Por isso, temos investido em tecnologia e novos formatos de ações para trazer aos fãs da marca experiências que tenham um ótimo custo-benefício”, afirma João Branco, VP de Marketing do McDonald’s Brasil. “Com essa parceria, colocamos novamente o consumidor no centro de nossa estratégia, garantindo que possam usufruir de seus produtos Méqui preferidos e ainda resgatarem cashback que poderá ser usado de diferentes formas. Vamos seguir olhando para novas maneiras de oferecer vantagens competitivas para os consumidores. Para isso, sabemos que a atenção à inovação e novas ferramentas são fundamentais”.

*Promoção válida de 26 de agosto a 9 de setembro em todos os restaurantes próprios da Arcos Dourados no Brasil, exceto para Santa Catarina, pois a praça não aceita pagamentos realizados via PIX. Para conferir a lista de restaurantes participantes, clique aqui.

Sobre o Magalu

O Magalu é o maior ecossistema para comprar e vender no Brasil, uma plataforma digital, com pontos físicos e calor humano. Desde maio de 2011, a companhia é listada no Novo Mercado da B3. Nos últimos anos, fez diversas aquisições, consolidando sua presença nacional. Além das mais de 1 300 lojas em 21 estados do país, o Magalu conta com mais cinco marcas online: Netshoes, Zattini, Shoestock, Época Cosméticos e Estante Virtual – além de milhares de sellers em seu marketplace e um superaplicativo com 33 milhões de usuários ativos. Atualmente, o Magalu emprega mais de 47 000 funcionários. Sua política de gestão de pessoas foi reconhecida com diversos prêmios.

Sobre a Arcos Dorados

A Arcos Dorados é a maior franquia independente do McDonald’s do mundo e a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe. A companhia conta com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias locais de restaurantes McDonald’s em 20 países e territórios dessas regiões. Atualmente, a rede possui mais de 2.250 restaurantes, entre unidades próprias e de seus subfranqueados, que juntos empregam mais de 100.000 funcionários (dados de 30/06/2021). A empresa também mantém um sólido compromisso com o desenvolvimento das comunidades nas quais está presente e com a geração de primeiro emprego formal para jovens, além de utilizar sua escala para impactar de maneira positiva o meio-ambiente. A Arcos Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO). Para saber mais sobre a Companhia por favor visite o nosso site: