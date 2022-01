Mensa Brasil elege nova diretoria

Associação Mensa Brasil, entidade que reúne pessoas e profissionais de altas capacidades intelectuais no País, por meio de seu Comitê Eleitoral, divulgou recentemente o resultado das votações para Diretoria Executiva e Controladoria da associação para a gestão de 2022 e 2023. A entidade atua na identificação e promoção da inteligência humana em benefício da humanidade, no estímulo a pesquisas sobre a natureza, características e usos da inteligência e na contrução de um ambiente intelectual e socialmente estimulante para seus associados.

As vencedoras foram as chapas Hiperativa (para Diretoria Executiva) e Proativa (para Controladoria), com as seguintes composições:

Diretoria Executiva – Chapa Hiperativa

Rodrigo Lopes Sauaia – Presidente

Cadu Fonseca – Vice-Presidente

João Hallage – Tesoureiro

Marina Couto – Secretária Executiva

Bruno Foro – Diretor de Eventos

Marcelo Borges – Diretor de Engajamento

Mario Brandão – Diretor de Expansão

Paulo Motta – Diretor de Programas

Sergio Nunes – Diretor de Governança

Simone Vollbrecht – Diretora Jurídica

Controladoria – Chapa Proativa

Gabriel Sotero – Auditor (titular)

Aline Cazzaro – Co-auditora (suplente)

Tatiana Perecin – Ombusdwoman (titular)

Ivana Fricke Rebello – Co-ombudswoman (suplente)

Em nota aos associados, o Comitê Eleitoral agradeceu aos membros pela participação no processo eleitoral, bem como a todos os candidatos, pela disposição e dedicação para contribuir com a gestão da associação. “A Diretoria Executiva e a Mensa Internacional serão oficialmente informadas do resultado. Com o final do processo eleitoral, começa, agora, o processo de transição das atuais Diretoria Executiva e Controladoria às chapas eleitas”, destacou a nota.

Para o presidente-eleito da Associação Mensa Brasil, Rodrigo Sauaia, os próximos dois anos de trabalho da Diretoria Executiva eleita serão dedicados a fortalecer a estrutura interna da entidade, aprimorar benefícios e serviços aos membros e ampliar sua interação com a sociedade brasileira. “A inteligência é ferramenta cada vez mais estratégica para o desenvolvimento e a evolução da sociedade, em todos os campos da vida humana. Por isso, precisamos identificá-la e fomentá-la em nosso País, com bons programas, ações e políticas públicas”, esclarece Sauaia.

“Em 2022, a Associação Mensa Brasil completará 20 anos de sua fundação e atuação no Brasil. Estamos planejando uma celebração especial para comemorar com nossos membros este marco histórico para a entidade,” aponta Sauaia.

Perfil do Presidente-Eleito

Paulistano e membro da Associação Mensa Brasil desde 2013, Rodrigo Sauaia é cofundador e presidente executivo da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR), entidade que representa o setor solar fotovoltaico no Brasil, sendo seu principal representante e porta-voz, além de palestrante nacional e internacional. É cofundador e membro do conselho diretivo do Global Solar Council (GSC), entidade que representa o setor de energia solar mundialmente. É considerado uma das principais lideranças do setor elétrico brasileiro, tendo sido reconhecido por diversas contribuições relevantes ao desenvolvimento da energia solar fotovoltaica no Brasil, incluindo a Medalha da Ordem do Mérito Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o Título de Cidadão Goiano e a Comenda de Grande Oficial da Ordem do Mérito Anhanguera. Possui doutorado em Engenharia e Tecnologia de Materiais na PUCRS, com colaboração internacional na Alemanha, mestrado em Energias Renováveis no Reino Unido, com colaboração na Suíça, e bacharelado e licenciatura em Química na USP. Fala português, inglês, espanhol, alemão e está aprendendo o francês, além de estudar piano clássico. É mergulhador PADI certificado.