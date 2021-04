Menor vendia droga no banco da praça, foi pego e liberado

A equipe de Força Tática da polícia militar, em patrulhamento pela Rua São Salvador, no bairro Frezzarim, em Americana, recebeu uma denúncia que pelo local dos

fatos um indivíduo estaria vendendo drogas.

Na denúncia, foi informado aos policiais as características físicas e vestimentas do indivíduo, bem como o local onde as drogas estariam escondidas. Tratava-se de um jovem de 17 anos.

De posse das informações, o indivíduo foi abordado e submetido à busca pessoal, sendo localizado em sua posse R$316,00. Ao ser realizada a busca atrás do banco da praça indicado na denúncia, foram localizadas 17 porções de maconha e 03 pinos de cocaína.

Questionado, confirmou que as drogas lhe pertenciam e as comercializava no local. Diante dos fatos, o menor infrator foi conduzido até o DP, onde as drogas e o dinheiro ficaram apreendidos, sendo ele liberado ao seu genitor