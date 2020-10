‘Menor’ perdeu a droga em ação da Gama

Um adolescente de 16 anos- menor- foi detido por tráfico de drogas no jardim dos Lírios em Americana na madrugada desta quinta-feira. O patrulhamento Tático de Romu estava na rua das Violetas e a equipe avistou um rapaz saindo de um terreno baldio onde a concentração de usuários para a compra de drogas é constante.

Logo foi feita a abordagem. Durante a busca pessoal no adolescente, em uma das mãos foram encontrados três pedras de crack e uma cédula no valor de R$ 50. Em suas roupas haviam mais R$ 62 em dinheiro.

Realizado uma varredura no terreno baldio, encontrada uma motocicleta CG Titan na cor verde, com a numeração do chassis suprimida, ostentando emplacamento XTM5898. Entrevistado, R.H. negou estar na venda de drogas e disse desconhecer a origem da motocicleta.

Familiares do adolescente foram comunicados e ocorrência encaminhada a CPJ local deliberando autoridade policial pela apreensão da droga e motocicleta, onde após procedimentos cartorários de polícia judiciária, adolescente liberado ao responsável legal.