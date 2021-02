Menor de idade participou do assalto no Correios da Cillos

A Guarda Municipal de Americana informou, nesta quarta-feira, que um menor de idade participou do assalto à agência dos Correios, na Avenida Cillos, em Americana, nesta terça-feira.

Segundo informações da Gama, foram presos por roubo consumado A. S. C. de 33 anos e o D. M. F. C, de 17 anos, ambos moradores de Santa Barbara D’Oeste.

A Gama conseguiu frustrar o roubo após uma funcionária que estava no local no momento do assalto conseguir fugir do local e avistar uma viatura da corporação. A Polícia Militar auxiliou na ocorrência. A quantia recuperada foi de R$ 9.904,45.

