Menor tentou fugir da Gama de bicicleta, mas foi pego por tráfico

Após receber informações do controle da Guarda Municipal, equipe se descolocou até a Praça da Fraternidade, no Jardim da Paz, em Americana, para averiguar a informação de que um indivíduo magro, alto, sem camisa e de bicicleta estaria vendendo drogas no local.

Diante das características, a equipe iniciou patrulhamento, visualizando um rapaz nas características passadas. Ao avistar a equipe, indivíduo de 17 anos foi identificado e empreendeu fuga fazendo usa de uma bicicleta, sendo acompanhado de perto pela viatura.

O rapaz arremessou algo na rua e logo foi abordado. Já conhecido pela prática de tráfico de drogas, o jovem trazia consigo a quantia de R$320,00 no bolso da bermuda.

Um guarda então foi verificar o que o rapaz havia jogado na rua e localizou 09 eppendorfs de cocaína e 01 porção de maconha. Enquanto fazia busca no local, um popular que não quis ser identificado, informou que a parte abordada havia deixado algo no telhado do bar na mesma rua.

A equipe foi averiguar a nova denúncia e encontrou mais 45 eppendorfs idênticos ao arremessados pelo indivíduo. Questionado, parte assumiu a propriedade das drogas, vindo a assumir que o dinheiro era proveniente do tráfico de drogas.

Diante dos fatos, parte foi colocada dentro da viatura e foram até a residência do rapaz, onde uma tia ficou responsável por informar ao responsável da parte.

Os fatos foram narrados na Central de Polícia judiciária à autoridade policial.