Menor com carro roubado disse que pagou R$3 mil no veículo e roda pra Gama

Em patrulhamento Tatico de Romu da Guarda Municipal de Americana, na noite deste sábado, por volta das 22:50, a equipe tomou conhecimento, via rede rádio, de que um veículo VW Apolo na cor prata teria entrado em Americana pela Av N Sra de Fátima, sendo detectado pelo sistema de monitoramento ser produto de furto.

A equipe localizou o referido veículo na Avenida da Saudade, no contra fluxo. A equipe então efetuou retorno e realizou a abordagem. Na busca pessoal no indivíduo, nada de interesse policial foi encontrado. Entrevistado sobre o automóvel, o rapaz, de 16 anos, alegou que poderia ser roubado e que teria pago a quantia de R$3 mil de um indivíduo do bairro Jd Guanabara, momento esse que afirmou aos guardas ser ainda adolescente.

Ao efetuar busca no interior do veículo, foi encontrado um objeto na ignição conhecido como mixa. Diante dos fatos, ocorrência encaminhada à unidade de polícia civil e após autoridade policial signatária tomar conhecimento do ocorrido, deliberou pelos procedimentos de polícia judiciária. O adolescente foi entregue ao seu tutor legal e veículo restituído a vítima.