Melhores países para começar uma nova carreira

De acordo com uma pesquisa recente, os EUA foram classificados como o melhor país do mundo para se lançar uma startup em 2021, superando as demais nações em métricas como Pesquisa e Desenvolvimento, Investimento em Capital Humano e Infraestrutura Empresarial. No entanto, não foi uma grande vitória, já que a nação norte-americana recebeu uma pontuação de 92, apenas 1 ponto à frente do Reino Unido e 2 pontos à frente do Canadá. O estudo indicou que o principal fator impulsionador das classificações foi a força da Pesquisa e Desenvolvimento, que é uma das maiores forças da América. Um único estudo não pode ser o único motivo para se escolher um país para começar uma carreira, mas com tantas opções, por onde se deve começar?

Dois países vêm à mente imediatamente como os melhores lugares para trabalhar e começar uma carreira. Portugal é uma resposta comum para muitos brasileiros, uma língua compartilhada e uma cultura semelhante é uma boa maneira de começar a trabalhar porque você já está meio integrado. Nos últimos anos, a força de trabalho nômade digital em Lisboa cresceu, e por boas razões. Os nômades digitais sempre foram uma boa métrica para medir o quão bom um país é para se trabalhar, já que eles não estão presos a um lugar específico, mas estão livres para escolherem um lugar para trabalhar. Portugal foi eleito um dos melhores países do mundo para a mulher trabalhadora, e o mercado de aluguel em Lisboa não foi sobrecarregado como em Paris ou Londres. Portugal também oferece vantagens e incentivos para a mudança permanente caso se adquira um imóvel. O esquema do Golden Visa oferece residência permanente em troca do investimento em uma propriedade de certo valor, e essa residência permanente pode eventualmente ser usada para solicitar um passaporte que oferece acesso sem visto para 188 países.

O Reino Unido é outra resposta comum, ou mais especificamente Londres. Embora Londres seja o lar de alguns dos imóveis mais caros e aluguéis extorsivos do mundo, há uma razão pela qual as pessoas estão desesperadas para se mudar para lá. Os fusos horários são importantes para a maioria dos empresários: 9h GMT é 17h em Cingapura e 18h em Tóquio, e 17h GMT significa que as pessoas estão começando a trabalhar na costa oeste dos EUA às 9h. A logística dos fusos horários é uma conveniência que a maioria dos lugares não tem e pode ser incrivelmente valiosa para qualquer pessoa que conduza negócios internacionalmente. Londres também é um concorrente perene por listas e pesquisas na Internet pela melhor cidade do mundo, com sua incrível variedade de culturas se unindo para formar uma cidade verdadeiramente vibrante.