Melhores dicas de preparação para exames

O vestibular é a porta de um futuro profissional, por isso a preparação é fundamental para garantir sua vaga em uma instituição.

Todas as estratégias e táticas são úteis quando se trata de passar em um vestibular; no entanto, o planejamento, a preparação e os conselhos adequados podem ir um pouco mais longe para atingir o objetivo. Confira, por exemplo, o site comprartcc.com.br para ver dicas de como fazer um bom TCC, onde muitas também servem para como fazer um bom vestibular.

Antes do exame ou vestibular:

Visualize o sucesso. Mentalizar as coisas que você almeja é um dos pilares da mudança na Programação Neurolinguística (PNL), isso significa proceder como se o objetivo já tivesse sido alcançado, uma vez que o poder da mente influencia nossas emoções e isso é capitalizado na segurança e na auto- confiança para o vestibular.

Descanse e evite estudar logo antes do exame ou do vestibular, é inútil saturar a cabeça de conhecimento, na verdade é contraproducente, pois se presume que ela foi estudada com antecedência e dormindo horas suficientes além de comer leve, vão te ajudar a se sentir ativo e disposto.

Discipline seu estudo. Faça um planejamento viável, ou seja, estude pelo menos 50 minutos por dia, não adianta estudar uma ocasião por três horas e parar de estudar por dias, perseverança e perseverança fazem a diferença.

Reveja o dia anterior regularmente. Antes de começar com novos conhecimentos, reveja o que estudou anteriormente, isso ajudará a fortalecer os conhecimentos adquiridos.

Faça um resumo da semana. Passe um dia revisando tudo o que viu durante a semana, isso o encorajará a descobrir seus pontos fracos ou onde você deve prestar mais atenção.

Registre o que você estuda. Você pode fazer guias de estudo e gravá-los em áudio, se por algum motivo um dia você não se sentir preparado, pode ouvir as aulas onde quer que vá.

Sincronize seu dispositivo móvel. Defina lembretes e mantenha uma agenda onde você sempre tenha seus objetivos de estudo visíveis.

Estude com seus amigos. Passar conhecimento é uma forma de fortalecê-lo, então se você tiver a ajuda de seus amigos ou se ajudar você mesmo, você vai garantir a força do que aprendeu.

Pratique atividade física após um certo tempo. Movimento e memória são sincronizados, faça ginástica cerebral, os exercícios são simples e vão ajudar no seu processo de estudo.

Dicas para durante o exame

Responda ao assunto onde você se sentir mais seguro primeiro. A ordem em que responde ao exame é importante, tente resolver primeiro o mais simples, para que tenha tempo para prestar atenção ao mais complexo.

Respire e relaxe. Quando você tiver o exame pela frente, revise-o bem, pense que o exame é apenas a capitalização do que você já estudou, respire fundo e minimize o estresse.

No final do vestibular, revise. Terminado o exame, se tiver tempo, reveja-o e tente colocar-se nas questões em que teve dúvidas, isso o deixará mais confiante no final.

A preparação é fundamental na hora de fazer o vestibular, a disciplina é a base que te levará ao sucesso certo, não subestime a entrada em um curso preparatório, isso, aliado ao seu esforço, certamente o ajudará.

Confira a preparação ideal

A última semana é apenas uma revisão do programa: Olhe suas anotações, analise os mapas mentais e consulte o material complementar.

Os últimos dois dias estão livres: isso mesmo. É hora de relaxar e ter uma mente renovada. Dedique-os a fazer outras coisas: o jogo Call of Duty que você gosta, os episódios da série de TV de que você gosta ou talvez dê um passeio. Você merece.

Se você considerar prudente, na véspera do exame você pode estudar algumas horas, mas não se sature.

Dicas finais importantes:

Verifique se tudo o que eles pedem para fazer o exame está em ordem: sua identificação, a reserva do exame, canetas, canetas, borrachas, documentação adicional, etc. Em alguns exames, o aluno pode carregar um dicionário físico se fizer o exame em um idioma diferente do seu.

Verifique o endereço do local de apresentação de teste e planeje sua rota e horários: Para evitar atrasos, procure no Google Maps o endereço do local de apresentação de teste e calcule o tempo que pode levar para ir de sua casa até lá e adicione mais 30 minutos. É melhor chegar a tempo para evitar atrasos de última hora.

Deitar cedo: Procure não ficar acordado até tarde, não ingerir bebidas alcoólicas ou refeições pesadas na véspera do exame. Um chá pode ser uma boa opção.

Preste atenção às instruções anteriores da equipe do centro de avaliação e certifique-se de perguntar se algo não ficou claro.

Autoconfiança: confie no que você estudou. Pode haver pessoas com mais habilidades, mas isso não significa que você não saiba mais do que elas. É precisamente para isso que os exames são feitos.

Controle de pressão: Não se desespere se durante o exame houver pessoas que terminam em menos tempo ou se você ficar por último. Fazer as coisas mais rápido não garante aprovação.

Controle do estresse: Se você está estressado ou nervoso, respire fundo.

Controle de tempo: Você tem um tempo limitado, então administre-o da melhor maneira e mantenha o controle para não se surpreender no final.

Se você não souber a resposta para uma pergunta, vá para a próxima: Não fique preso tentando responder a uma pergunta que você está pensando. Marque-o e passe para o próximo. Muitas vezes as respostas a essas perguntas são explícitas nas frases de outras pessoas, então você pode ter sorte.

Antes de terminar, reserve um bom tempo para revisar todas as perguntas: Isso é importante caso você tenha cometido um erro nas respostas ou se depois de responder a tudo você mudar de ideia. Execute esta tarefa apenas uma vez. Do contrário, você começará a duvidar de suas respostas e não haverá mais tempo para meditações transcendentais. O feito feito está.

Faça a pausa a que você tem direito quando considera que atingiu um ponto de bloqueio mental: assim você descansará sua mente e poderá retomar as perguntas com um novo ar.

Sorte: se há definitivamente uma pergunta para a qual você não sabe a resposta, use a sorte. Em algum lugar, li que, por probabilidade, a resposta em uma pergunta de múltipla escolha era “B” … Não sei até que ponto isso é verdade.