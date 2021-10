Melhora na pandemia. HM reduz leitos de Covid

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi (HM) reduziu nesta segunda-feira (18), o número de leitos destinados aos pacientes com Covid-19, tanto de enfermaria quanto de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Dos 20 leitos de UTI, o Hospital agora passa a contar com dez unidades e, dos 35 leitos de enfermaria, agora serão 15 acomodações.

A cidade registrou mais um óbito da doença no final de semana.

No Hospital Municipal a taxa de ocupação nesta segunda-feira era de 20% para leitos com respiradores, estando apenas dois leitos ocupados. O mesmo percentual também foi registrado na enfermaria, com sete leitos ocupados.

O HM informou que os leitos foram remanejados, de acordo com a necessidade em razão da demanda, mas que poderá ampliar novamente, a qualquer tempo, se a transmissão da Covid-19 apresentar sinais de piora, seja no atendimento do pronto-socorro ou de internações.