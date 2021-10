Melatonina pode ser aliada da estética?

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o uso da melatonina como suplemento alimentar no Brasil. Com a decisão, o hormônio fica disponível sem receita para integrar às dietas com alimentos que possuem nutrientes e substâncias bioativas, podendo ser consumido por pessoas com idade igual ou superior à 19 anos e dosagem até 0,21 mg diária.

A melatonina é um hormônio produzido naturalmente pelo cérebro que trabalha como regulador de sono – conhecido também como relógio biológico. É utilizado no tratamento do transtorno do ciclo vigília-sono, que consiste na dificuldade em dormir e se manter desperto de acordo com as demandas da rotina, ocasionando problemas de insônia.

Mas como isso pode ser relacionado à estética? O skincare não se resume apenas no ritual de cremes aplicados no rosto. Para tratar da pele é necessário ter aquele famoso sono da beleza. “A melatonina está presente nos hormônios produzidos durante o descanso noturno, combatendo os radicais livres e prevenindo o envelhecimento da pele”, explica a esteticista dermaticista Patrícia Elias.

A especialista esclarece que quando o organismo está com alguma alteração o primeiro alerta vermelho é enviado para a pele. “Quando o indivíduo ingere a melatonina produzida sinteticamente, o corpo descansa e trabalha durante o repouso contínuo e regenerador, evitando o agravamento de algumas alterações na pele como melasma, rosácea, acne, olheiras, alergias, dermatite, psoríase e até mesmo o envelhecimento precoce”, aponta.

Patrícia destaca que depender apenas da melatonina feita em laboratório não é a única forma viável para cuidar da saúde. “É importante acostumar o corpo a ter um sono limpo. Cultivar hábitos como dormir longe do celular, manter o quarto escuro sem a interferência da televisão, não consumir conteúdos pesados antes de dormir podem ser um começo”, sugere. “Uma dica caseira que funciona é colocar três gotas de óleo essencial de lavanda na mão, esfregar uma mão na outra e respirar fundo por três minutos. Assim como optar por um chá de camomila com maracujá”.

Cuidar da saúde em geral depende do estímulo que o cérebro recebe e está relacionado à uma boa qualidade de vida. “A prática de exercícios físicos, a busca por uma alimentação saudável e o equilíbrio contra o estresse são fatores que ajudam o cérebro a impulsionar serotonina no sistema nervoso, ajudando a regular algumas funções como humor, sono, ansiedade e emoções, trabalhando junto com os benefícios proporcionados pela melatonina”, finaliza Elias.