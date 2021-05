Meio morto em Americana, Novo faz ‘vestibular’ para candidatas

Sem conseguir formar chapa de vereadores ou ter candidato a prefeito em 2020, a seção de Americana do Novo tem divulgado que o partido faz uma ‘seletiva’ para lançar candidatas a deputada estadual e federal para as eleições do ano que vem. Alguns políticos com o perfil do Novo foram para a prefeitura de Americana e hoje ocupam espaço no governo Chico Sardelli/PV.

O problema do Novo é que o partido cobra (e alto) para quem quer ser candidato. Em 2020, o valor era perto dos 5 mil para quem quisesse ser candidato a prefeito. (segue….)