O temporal da tarde desta terça-feira (2) em Americana provocou diversas quedas de árvores, galhos e pontos de alagamentos e a Secretaria de Meio Ambiente registrou 40 ocorrências até esta quarta-feira (3). A Unidade de Praças e Jardins (UPJ) passou o dia removendo as árvores caídas, fazendo limpeza e manutenções necessárias após a forte chuva. De acordo com a secretaria, as regiões mais atingidas foram São Luiz, Jardim Progresso, Antônio Zanaga, São Vito, Praia dos Namorados e Werner Plaas.