Meio Ambiente faz parceria com escola

A Secretaria de Meio Ambiente (SMA) da Prefeitura de Americana e o Instituto Educacional de Americana vão realizar projetos de Educação Ambiental em parceria. As primeiras ações em conjunto serão de plantio agendadas para o mês de outubro, segundo o secretário da pasta, Fábio Renato de Oliveira.

“As portas da prefeitura e da Secretaria estão abertas para mobilizar o maior número de pessoas em prol do Meio Ambiente e bem-estar da população. O Instituto Educacional de Americana é referência de Educação e podemos unir forças para aprimorar e ampliar o trabalho de Educação Ambiental no município”, disse Fábio.

Detalhes da parceria foram discutidos, na última segunda-feira (23), entre a SMA e o professor de Geografia, Denis Roberto Moro, em conjunto com os alunos do Ensino Médio Gabrielli Andrade da Rocha e Isac Anibal Gonçalves Junior, representantes e idealizadores do projeto ASA – Associação Social e Ambiental.

Segundo a diretora de Educação Ambiental e Planejamento, Kátia Birke, os alunos do projeto também firmaram parceria para divulgação do projeto Calendário Ambiental, veiculado mensalmente com dicas de preservação do meio ambiente.

O secretário adjunto da SMA, Neto Franzatto, também participou da reunião.

Os interessados em desenvolver parcerias, bem como atuarem como voluntários ambientais, podem entrar em contato com a Unidade de Educação Ambiental e Planejamento pelo telefone 3471-7770.