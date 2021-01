Meio Ambiente faz manutenção em praça na Mathiensen

Equipes da Unidade de Praças e Jardins (UPJ), da Secretaria de Meio Ambiente de Americana, fizeram nesta segunda-feira (11), serviços de poda, capinação e limpeza em uma praça na Vila Mathiensen, localizada na Rua das Siriemas. O local se tornou alvo de descarte irregular de resíduos e a manutenção estava sendo solicitada por moradores próximos.

A programação neste início de semana incluiu também a execução de capinação em pontos específicos dos bairros Jardim Girassol, Centro e Jardim São Paulo. Além da Vila Mathiensen, passou por manutenção a praça Oscar Ignácio de Souza, na Cidade Jardim, e a praça Vinícius de Morais, no bairro Antônio Zanaga. Dando continuidade aos serviços executados no Jardim Boer, que começaram na última semana, funcionários da secretaria estiveram no local nesta segunda-feira para fazer limpeza, poda e rastelamento de grama em áreas públicas.

Descarte irregular

A Secretaria de Meio Ambiente enaltece sobre o descarte irregular de resíduos. Passível de multa no valor de R$ 1.053,14, o descarte irregular de resíduos pode entupir as galerias pluviais, aumentar a proliferação da dengue, causar grandes problemas de saneamento, infraestrutura, enchentes e saúde pública. A Prefeitura Municipal possui os serviços de coleta domiciliar, seletiva e ecopontos, que recebem móveis, restos de poda e de madeira e diversos tipos de entulho. Materiais recicláveis também podem ser entregues.

Atualmente, a cidade conta com nove ecopontos nas regiões do Jardim dos Lírios, Jardim Bertoni, Jardim da Paz, Antônio Zanaga, Praia Azul/Jardim da Mata, Catharina Zanaga, Nova Carioba, Werner Plaas e Jardim Guanabara. Os locais funcionam de segunda a sexta, das 7 às 17 horas. Sábado, das 8 às 17 horas, domingo e feriado, das 8 às 12 horas.

Mais informações sobre o descarte de resíduos podem ser obtidas pelo telefone da Unidade de Limpeza Pública da Prefeitura (19) 3405-9444.