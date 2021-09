Meio Ambiente e Casa da Criança Juriti fazem parceria para sustentabilidade

A Unidade de Educação Ambiental e Planejamento da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Americana está desenvolvendo, em parceria com a unidade escolar Casa da Criança Juriti, localizada no Jardim São Roque, a confecção de itens de sustentabilidade. Os objetos serão instalados na edificação modelo de sustentabilidade do município, o Observatório Municipal de Americana (OMA).

Para o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, a participação dos alunos e professores no projeto reforça o compromisso com a preservação do meio ambiente junto às escolas e incentiva outras parcerias. “A participação e o engajamento das escolas é fundamental para que possamos alcançar ações concretas em prol do meio ambiente. São bons exemplos de sustentabilidade realizados de forma simples para que todos tenham a oportunidade de participar e se conscientizar da importância da Educação Ambiental”, disse Fábio.

Alunos e professores estão reaproveitando resíduos para construir objetos, vasos e objetos para utilização na edificação modelo, como pranchetas, recipientes para acondicionamento de resíduos, porta caneta e prancheta. “As crianças decoraram os objetos aprendendo que é possível reaproveitar resíduos para construir novos objetos de utilidade e decoração. Os objetos serão instalados no OMA e poderão ser visualizados pela população durante as visitas ao Observatório”, explica a diretora da Unidade de Educação Ambiental, Kátia Birke.

Nos vasos decorados pelos alunos serão plantados ervas medicinais e temperos que também poderão ser contemplados pela população durante a visita na edificação modelo.

O secretário de Educação, Vinícius Ghizini, disse que as ações integradas fortalecem a comunidade como um todo. “Ações como essa são importantes, mostrando que a Administração tem que ter projetos e atividades que envolvam diversas Secretarias, para que a comunidade seja a principal beneficiada. Agradeço à Secretaria de Meio Ambiente, aos professores e a todos os profissionais da Juriti”, disse Ghizini.

A direção da escola e os professores da Casa da Criança Juriti, ressaltaram a importância da ação para o meio ambiente. Segundo os participantes, “as crianças entenderem a responsabilidade sobre o lixo que cada um produz, vão preservar a natureza com muito empenho”.