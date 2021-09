Meio Ambiente conscientiza população sobre arborização urbana

A Secretaria de Meio Ambiente, por meio da Unidade de Educação Ambiental e Planejamento, vai reforçar a conscientização sobre a importância da arborização urbana. A campanha informativa tem o objetivo de sensibilizar a população sobre os benefícios do plantio de árvores em calçadas, com a divulgação de um folder educativo, orientações e dicas de plantio.

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, ressaltou a importância do plantio correto e dos cuidados com as árvores existentes. “São muitos os benefícios da arborização urbana, proporcionando estabilidade climática, melhora da qualidade do ar, redução da poluição sonora e visual e auxilia na conservação de vias e residências. O plantio em calçadas deve ser feito com as espécies corretas, respeitando o espaço árvore, com orientações aos munícipes disponibilizadas no Manual de Arborização Urbana. A campanha para a sensibilização e conscientização das pessoas é fundamental para que possamos melhorar o meio em que vivemos”, disse Fábio.

Os benefícios da arborização urbana também foram destacados pela diretora da Unidade de Educação Ambiental e Planejamento, Kátia Birke. “Consideradas patrimônios das cidades, as árvores abrigam pássaros, que espalham sementes, comem insetos. Além da beleza proporcionada por uma árvore, nas regiões onde faz muito calor as árvores servem para baixar as temperaturas locais. Ruas mais arborizadas são ruas mais frescas. As folhas das árvores em contato com o ar, evapora água na atmosfera, quando a água está se transformando de líquido para vapor ela absorve uma grande quantidade de calor do ar em volta dela, resfriando seu entorno”, disse Kátia.

A implantação do espaço árvore nos plantios em calçadas é de suma importância para o desenvolvimento adequado das mudas plantadas. É um espaço determinado nas calçadas, exclusivamente para o desenvolvimento das árvores (não devendo ser cimentado ou ladrilhado), permitindo que as árvores cresçam e se desenvolvam sem confinamento das raízes, aumentando a área permeável e consequente infiltração da água, contribuindo para a recarga do lençol freático.

Ao plantar uma árvore, deve-se observar o Manual de Arborização Urbana. O Manual de Arborização Urbana pode ser acessado no endereço https://www.americana.sp.gov.br/download/meioAmbiente/D135-Manual_Arborizacao_Urbana.pdf

Uma das árvores indicadas para plantio em calçadas é o Ipê Branco, que é a árvore símbolo de Americana.

Para a aquisição de mudas, o munícipe conta com o Viveiro Municipal, administrado pela Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), onde são oferecidas gratuitamente mudas adequadas para plantio em calçadas.

São permitidas três mudas de árvores por munícipe para plantio em calçadas e as espécies ofertadas são Aroeira-pimenteira (também conhecida como “Pimenta-rosa”), Ipê-branco, Ipê-mirim, Oiti e Resedá.

Para receber a muda é preciso residir em Americana e o interessado deve apresentar o comprovante de residência no momento de retirada da muda.

O Viveiro Municipal fica na Rua Izolina Geminiani Rosa, 1.550, Jardim Brasília. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 10h30 e das 12h30 às 15h30.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Meio Ambiente (3471-7770).