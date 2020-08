Meio Ambiente celebra Dia de Combate à Poluição

A Secretaria de Meio Ambiente de Americana celebra nesta sexta-feira (14), o Dia de Combate à Poluição, realizando diversas ações digitais com o objetivo de conscientizar a população sobre os cuidados com o meio ambiente.

As agressões sofridas pelo ecossistema em decorrência da ação humana causam modificações que afetam diretamente a qualidade de vida da sociedade e devem ser evitadas. A poluição é definida pela Lei nº 6938/81 como “a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; afetem desfavoravelmente a biota; afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos”.

A Secretaria de Meio Ambiente faz um alerta sobre os diferentes processos que podem ocasionar em poluição, como o descarte inadequado de esgoto e lixo, liberação de gases tóxicos por fábricas e veículos automotores, queimadas e até volumes muito elevados de som. A poluição pode levar ao surgimento de várias doenças cardiovasculares e respiratórias, dentre elas o câncer de pulmão.

Para intensificar a conscientização, a Secretaria de Meio Ambiente, por meio da Unidade de Educação Ambiental e Planejamento, elaborou a campanha digital com o tema “Combate à queimadas” com materiais educativos divulgados via on-line para servidores públicos, alunos do curso “O Despertar Ambiental”, ONGs, associações, voluntários ambientais e para a rede municipal e particular de ensino.

A Unidade de Educação Ambiental e Planejamento, da Secretaria de Meio Ambiente, realiza ações on-line e pede a colaboração da população para denúncias, que podem ser feitas por meio do SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão), no telefone (19) 3475-9024, na Secretaria de Meio Ambiente, no telefone (19) 3471-7770 e no GPA (Grupo de Proteção Ambiental), nos telefones 153 e (19) 3461-8631. As infrações de queimadas são passíveis de multa no valor R$ 741,77.

Mais informações sobre o descarte de resíduos podem ser obtidas pelo telefone da Unidade de Limpeza Pública da Prefeitura (19) 3405-9444.