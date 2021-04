Meio Ambiente apresenta calendário de Abril

A Unidade de Educação Ambiental, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, lançou o calendário ambiental do mês de abril, com propostas diárias relacionadas a cuidados com o meio ambiente. A intenção é envolver a população com o tema e incentivá-los a inserir hábitos saudáveis no dia-a-dia.

Nos mês de abril, o folhetim reforça os casos de queimadas e os prejuízos causados ao meio ambiente e lembra também as datas comemorativas, como o Dia do Índio, Dia Nacional da Conservação do Solo e o Dia do Rio Piracicaba. O calendário conta ainda com pequenas ações do cotidiano propostas e informativos.

O calendário está disponível na versão on-line e será transmitido para a lista de contatos da equipe da Unidade de Educação Ambiental, servidores públicos, e de acordo com a Unidade de Educação Ambiental e Planejamento, os interessados em recebê-los podem entrar em contato pelo telefone da Secretaria de Meio Ambiente 3471-7770.