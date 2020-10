Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira R$ 32 milhões

A Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (22) um prêmio acumulado de R$ 32 milhões. É o segundo sorteio da Mega-Semana da Sorte, que oferece uma chance extra ao apostador, com três sorteios na semana: o primeiro foi realizado na última terça-feira (20), o segundo ocorrerá hoje, e o último, no sábado (24).

As seis dezenas do concurso 2.311 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O volante, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

De acordo com a Caixa, caso apenas um ganhador ganhe o prêmio principal e aplicasse todo o valor na poupança, ele renderia aproximadamente R$ 37 mil por mês.

Mega-Semana

A Mega-Semana foi promovida pela primeira vez em dezembro de 2010 para adequar o número do concurso da Mega da Virada e, devido à boa aceitação do público, foi estendida para mais semanas a partir do ano seguinte.

Os sorteios extras são exclusividade da Mega-Sena, uma modalidade mais vendida e que oferece os maiores prêmios das Loterias. Em 2018, apenas uma Mega-Sena arrecadou R $ 5,3 bilhões, 38% da arrecadação total. A segunda modalidade mais vendida foi a Lotofácil, com R $ 4 bilhões e 29% do arrecadado total.

Finais 0 e 5

Outra peculiaridade da Mega-Sena são os concursos de final 0 e 5, em que as premiações s.ao maiores.

De acordo com a regra de distribuição da arrecadação, parte do valor dos concursos anteriores acumula para estas edições.

Assim, nos concursos de final 1 a 4 e de 6 a 9, da parte da arrecadação destinada à premiação, um percentual de 22%, é destinado aos concursos de final 0 e 5.

Com informações Agência Brasil