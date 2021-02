Quem tem medo da Tabata Amaral? por R Raugust

Tabata Amaral menina jovem mulher com uma história de vida linda que saiu da periferia de São Paulo ela contou já diversas vezes que perdeu muitos amigos para as drogas para o crime realidade infelizmente muito comum no dia a dia das comunidades brasileiras. Ela mesma diz ter sido salva dessa realidade pela educação estudou fora do país em universidades internacionais renomadas fez parte do seleto grupo de jovens lideres que certa vez teve a oportunidade de trocar ideia com o então presidente dos Estados Unidos Barack Obama.