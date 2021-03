Médium revela quem vai ganhar o BBB 21

Juliette vai ser a vencedora do Big Brother Brasil 2021. A revelação foi feita pelas cartas e anunciadas pelo médium e sacerdote Alan Barbieri.

“As análises foram feitas baseando-se em algumas ferramentas oraculares que são capazes de analisar aspectos pessoais do participante e do ambiente que ele está inserido, trazendo à tona as possibilidades positivas e negativas do seu destino de acordo com o momento que está vivendo”, explica Barbieri. “Segundo o Oráculo Tarô dos Orixás, quem responde pelo momento de vida de Juliette é Xangô, o Orixá da vitória, da justiça e igualdade e da retidão, tendo sido em terras africanas o Rei do Povo Nagô Yorubá”, detalha.

De acordo com o líder religioso, a energia presente na Juliette justifica ela ser destaque na casa entre os participantes, estando sempre rodeada pelas pessoas, bem como galgando apreço do público que a acompanha do lado de fora.

“O que a participante precisa é tomar cuidado com qualquer atitude que demonstre soberba perante os outros, falta de empatia e julgamentos. Isso pode desviar o caminho da vitória que está já predestinado para ela nessa edição do programa”, pondera.

Juliette protagonizou diversos conflitos dentro da casa. Sua personalidade foi testada pelos participantes e ela acabou sendo uma das três indicadas para o segundo paredão do programa.

Ainda segundo o médium e sacerdote Alan Barbieri, o futuro de Juliette será de desenvolvimento da compreensão da vida a partir do ponto de vista do outro, no sentido de trabalhar efetivamente pelo bem comum de maneira a proporcionar bem-estar a todos.

“Os dons mais valiosos dela são aqueles que aplica na congregação do ser humano em torno dos objetivos salutares da vida, como na educação, no cuidar, na saúde, na nutrição, nas artes que propiciem conforto, harmonia, paz e bem-estar. O cuidado que ela deve ter para consigo é de não se entregar demais aos outros priorizando sempre as necessidades alheias e esquecendo-se de si mesma, e da importância de estar bem antes de ajudar os outros”, afirma.

Conselhos para quando Juliette deixar a casa do BBB 21

“Aproveite esse tempo pós BBB para empreender, lançar projetos e começar coisas novas. É o primeiro de um ciclo de nove anos, com perspectivas de assumir novos rumos e realizações importantes”, revela o médium. “O progresso será uma consequência natural da aplicação dos seus talentos”, afirma.

No âmbito dos aprendizados e resoluções, segundo Alan Barbieri, pode surgir a necessidade de ser independente, de desenvolver a individualidade equilibrada, de ter iniciativa e assumir riscos calculados, diminuir os impulsos do egoísmo, da arrogância e do autoritarismo, expandir a auto-consciência e despertar o senso de liderança e a fé em si mesma.

“Será um ano para lançamentos dos projetos e ideias, que vingarão ou não durante os próximos anos. Portanto, jogue no campo infinito da criação todos os projetos que tem em mente, mesmo que a maioria deles não se concretize, pois, durante os anos seguintes surgirão as oportunidades de selecionar os melhores para levar adiante; os que renderão frutos nos próximos anos”, finaliza.

*Alan Barbieri está disponível para falar sobre o assunto e dar entrevistas. Veja mais sobre o médium aqui.