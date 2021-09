Médico denunciado por vereador em Americana pede demissão

O médico ginecologista Aladim de Paula Freitas Júnior pediu demissão da prefeitura de Americana. A ação do médico ocorre após uma denúncia do vereador Gualter Amado (Republicano) que flagrou Aladim “batendo ponto” em uma UBS e seguindo para atendimento no Hospital Unimed.

O pedido de demissão – que não foi justificado – foi publicado no diário oficial desta quarta-feira. O médico trabalhava na prefeitura desde setembro de 2005, com um salário de aproximadamente R$6.500,00.

Após o flagrante /denúncia de Gualter, a prefeitura chegou a abrir uma sindicância para investigar a conduta do médico porém, de acordo com a prefeitura, agora com a saída do médico, a investigação fica prejudicada e sem efeito.

Apesar do pedido de demissão da prefeitura, Aladim segue trabalhando para a Fusame (Fundação de Saúde do Município de Americana).

Durante a sessão desta quinta-feira, Gualter afirmou que a investigação do caso deveria continuar para verificar o prejuízo ao erário diante das irregularidades constatadas envolvendo o referido médico. “A população precisa de uma resposta”, disse o parlamentar.