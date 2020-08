Médico da rede, Dr. Daniel se diz contra volta às aulas

O médico da rede pública de saúde e pré-candidato a vereador em Americana, Dr. Daniel (PDT) se posicionou contra a volta às aulas no município.

O médico falou sobre o trabalho realizado na linha de frente contra o coronavírus e fala em ‘colapso do sistema de saúde”. Daniel afirmou também que é muito difícil que a escola consiga manter o protocolo de higiene necessário para o momento, uma vez que professores e servidores já são sobrecarregados com o trabalho diário. Veja o depoimento:

“Trabalho na linha de frente da pandemia e vejo diariamente o colapso do sistema de saúde, além do sofrimento das pessoas infectadas que sofrem com os sintomas de forma mais agressiva, posso dizer que a decisão mais sensata, é não retomar as aulas, antes da vacinação da população contra a Covid-19.

Como pai, não quero expor meus filhos ao risco, pois não posso garantir que eles serão assintomáticos, ou não serão infectados, uma vez que é muito difícil as escolas manterem um rígido protocolo de higiene, lidando com crianças de todas as idades, e prinpalmente, em escolas públicas, onde muitas vezes os professores já estão sobrecarregados, com salas de aula acima da capacidade de alunos, falta de funcionários, e até mesmo um professor auxiliar em cada sala. Não é só a saúde pública que está em colapso no nosso país, a educação também pede socorro.

Como médico consciente, jamais apoiaria a volta das aulas, pois uma criança infectada pode colocar em risco seus familiares, os colegas do transporte escolar, funcionários da escola, e quem mais tiver contato com essas crianças, e com isso, aumentar a busca por atendimento médico, podendo gerar o esgotamento dos leitos de UTI para os casos mais graves. Acreditem o caos na saúde pode piorar muito caso a decisão de retomada das aulas seja mantida.

O nosso maior patrimônio é nossa FAMÍLIA. Então, devemos ter certeza absoluta que nossos filhos estarão 100% seguros.

Voltar à escola, por enquanto, não.

Se cuidem e quem puder continue em casa.”