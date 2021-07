Medalha a tenente bombeiro e cobrança por volta às aulas

O presidente da Câmara barbarense, vereador Joel do Gás (PV), entregou esta quinta-feira (29) pela manhã, a Medalha Margarida da Graça Martins e o respectivo Diploma de Gratidão ao 1º tenente PM Élio Douglas Marcolino Lima, comandante do Pelotão de Bombeiros de Santa Bárbara d’Oeste, pelos relevantes trabalhos prestados ao Município.

“É uma grande honra e satisfação ter a oportunidade de reconhecer o trabalho de quem atua incansavelmente pelo bem da população barbarense”, afirmou Joel, que esteve acompanhado dos demais membros da Mesa Diretora, os vereadores Antônio Carlos Ribeiro, o Carlão Motorista (Republicanos) – vice-presidente; Valmir Alcântara de Oliveira, o Careca do Esporte (Patriota) – 1º secretário; e Carlos Fontes ( PSL) – 2º secretário.

Também participaram da entrega da medalha, o vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches; o coronel PM Victor de Fritas Carvalho; o major PL Helder Hideaki Kato; e o capitão PM, Bruno César Pena Gobbo.

Biografia – Natural de São Paulo, capital, casado com Lucineide de Sousa Pereira e graduado em Farmácia e Bioquímica, Lima ingressou na Polícia Militar pelo curso de formação de soldados em 2001, no Centro de Ensino e Instrução de Bombeiros (CEIB), hoje atual Escola Superior de Bombeiros (ESB), na cidade de Franco da Rocha, grande São Paulo. Nos anos seguintes, concluiu os cursos de Resgate e Emergências Médicas; de Condução de Viatura em Situação de Emergência; de Salvamento Aquático; entre outros.

Em 2011, ingressou no Curso de Formação de Sargentos, na Escola Superior de Sargentos de São Paulo (ESSgt) e iniciou a Operação Verão na cidade de São Sebastião. Em 2012, foi convocado a ingressar no Curso de Formação de Oficiais (CFO). Promovido a Aspirante a Oficial, em 2014 e 2015, foi lotado no 21º Batalhão de Polícia Militar do Interior, sediado no Guarujá, e posteriormente classificado no 28º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana, na Zona Leste da Capital.

Ainda em 2015, foi promovido a 2º Tenente PM e aprovado em concurso, ingressou no Curso de Bombeiros para Oficiais (CBO), na Escola Superior de Bombeiros (ESB). No ano seguinte, além de ter sido promovido a 1º Tenente, passou a comandar o pelotão de Bombeiros de Santa Bárbara d’Oeste. Em 2021, foi agraciado com a Láurea de Mérito Pessoal em 2º Grau por ter comandado as equipes de bombeiros, em 13 de fevereiro, em ocorrência de explosão de três carretas de gás liquefeito de petróleo (GLP) em Limeira.

Durante o serviço em Santa Bárbara d’Oeste, Lima atua, também, em atendimentos técnicos, auxiliando na obtenção de Autos de Vistorias do Corpo de Bombeiros (AVCB), em locais como o Estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães (União Agrícola Barbarense Futebol Clube) e festividades, visando à segurança de todos. Ele participa, ainda, sempre que solicitado, de reuniões com os órgãos públicos e empresas para orientar e tornar mais seguro o trabalho em áreas de risco.

Moção – Durante a breve solenidade na sede do Corpo de Bombeiros, Joel também entregou, em mãos, a Moção de Aplauso nº 383/2021 ao 1º Sargento Pessoa, da Polícia Militar, e aos soldados Bispo e Teodoro, pela atuação em ocorrência como membros da Corporação de Bombeiros, na UR – 16304, durante parto de emergência, tendo acolhido a mãe Fernanda e a recém-nascida Júlia, presentes no momento da homenagem.

Jesus cobra Prefeitura sobre volta às aulas

O vereador Jesus Gonçalves Fonseca (Avante), protocolou esta semana Indicação ao Poder Executivo. Nessa propositura, o parlamentar sugere que a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, se manifeste a respeito da volta às aulas na rede pública de Santa Bárbara d’Oeste.

“Fui procurado por muitos pais de alunos, os quais estão cheios de dúvidas a respeito da volta às aulas na rede municipal”, afirmou Jesus. Segundo o parlamentar, esses pais querem saber se as escolas municipais voltarão a funcionar normalmente a partir de agosto, como tem sido anunciado em outras cidades. Além disso, segundo o vereador, os pais também demonstram preocupação com o cumprimento dos protocolos sanitários de prevenção à Covid-19 nas unidades de ensino.

“A partir do dia 2 de agosto, em todo o Estado, o limite de atendimento das escolas não estará mais restrito a 35% das matrículas, mas sim à capacidade física das unidades. Infelizmente, em nossa cidade, os pais dos estudantes ainda não foram informados de como será esse retorno e de que maneira a saúde dessas crianças será garantida”, afirmou Jesus.