Reeleito no último domingo com 777 votos, o sobrevivente político Marschelo Meche/PSL promete ter um segundo mandato focado em três frentes- uma versão mais pop- comendo pastel na feira do Zanaga é um exemplo- apostar no assistencialismo- sua equipe já começou a auxiliar famílias com transporte para necessidades médicas- e colar sua imagem na do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).