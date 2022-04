Meche vai pro PL e anuncia pré-candidatura a deputado federal

O vereador de Americana Marschelo Meche filiou-se, no final da tarde desta sexta-feira, ao partido PL. Além da filiação, Meche também anunciou que será o pré-candidato do presidente Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional. Meche deve dobrar com o deputado estadual Tenente Coimbra.

“Eu me filiei ao PL, o partido que lançará a reeleição do presidente Bolsonaro, sou pré-candidato a deputado federal e temos uma boa perspectiva de votos na chapa. Também estou trabalhando junto com o deputado Tenente Coimbra, que fez um grande trabalho pra nos ajudar a viabilizar a escola cívico-militar que virá pra Americana. Eu prezo pela minha coerência ideológica, antes de ser vereador eu já conhecia o Bolsonaro, no processo de cassação da presidente Dilma, depois todos os anos fui à Brasília e encontrei o presidente. Eu acho que é fundamental lutarmos pra derrotar o projeto de corrupção e ingerência da esquerda, temos que lutar pelo Brasil, e eu vou enfrentar esse desafio com muita honra. Também estou alinhado com o grupo do PL de Americana, são quadros que admiro, vamos seguir renovando e colocando Americana na rota dos investimentos públicos federais.”