Reeleito com votação bastante baixa em 2020, o vereador Marschelo Meche (PSL) teve o ano mais tranquilo do ponto de vista do noticiário, mas ainda não conseguiu fazer pegar qualquer agenda política. No segundo semestre, ele tentou se agarrar novamente ao bolsonarismo, mas a falta de consistência fez com que fosse atropelado pelo novato e também ‘pobre de votos’ Felipe Corá, da vizinha e conurbada Santa Bárbara d’Oeste.

Meche ainda não definiu se vai mudar de partido, mas (segue….)