Meche quer “saber tudo” do coronavírus em Americana

O vereador de Americana Marschelo Meche (PSL) protocolou um requerimento na Câmara Municipal nesta segunda-feira em que faz uma série de questionamentos sobre o coronavírus no município.

As perguntas do parlamentar vão de reclamações de atendimento, protocolos, testes, diagnósticos até procedimento de enterro e velório. Veja todas as perguntas:



1. A Prefeitura Municipal de Americana (PMA) tem conhecimento sobre reclamações envolvendo o atendimento aos pacientes diagnosticados com covid-19 (ou que estejam em tratamento ou isolamento domiciliar como casos suspeitos)?

1.1 Se positivo, quais as principais reclamações feitas ao serviço municipal de saúde? Qual encaminhamento dado a tais reclamações?

1.2 Essas reclamações foram solucionadas?

2. A PMA, através de sua unidade administrativa de saúde, publicou ou distribuiu protocolo de atendimento para casos de infecção pelo novo coronavírus em Americana?

2.1 Em caso afirmativo, como é esse protocolo? (Considerando atendimento, testagem, diagnóstico, tratamento, divulgação de informações e etc.).

2.2 Quais sintomas são considerados para que o serviço de saúde municipal aplique testagem para covid-19? (Se possível, relatar mais informações).

2.3 A PMA obteve conhecimento sobre protocolo adotado na cidade de Porto Feliz? O conselho de discussão sobre combate ao covid-19 discutiu esse assunto? Se sim, qual parecer?

2.4 Os profissionais de saúde, em Americana, possuem liberdade para prescrever formas de diagnóstico e tratamento diversas da publicada oficialmente, quando julgar necessário?

2.5 A respeito da prestação de informações sobre a situação dos pacientes em tratamento hospitalar para covid-19, as informações sobre estado de saúde e tratamento aplicado são abertos à família caso elas solicitem? Qual a forma oficial de solicitação dessas informações?

3. A respeito do diagnóstico e tratamento para covid-19 no município.

3.1 Os testes aplicados pela rede municipal de saúde são laboratoriais ou testes-rápidos?

3.2 Quantos testes laboratoriais para identificação de covid-19 foram feitos em Americana?

3.3 Quantos testes rápidos foram feitos nas unidades básicas de saúde? Quantos kits há disponíveis no momento? Há previsão para compra e recebimento de novos kits?

3.4 Cidadãos que tenham feito os testes através de laboratórios ou comprados em farmácias, seja o laboratorial ou rápido, podem encaminhar o diagnóstico à rede municipal e receber o tratamento? Ou o SUS faz um novo teste?

3.5 A contagem de cidadãos com coronavírus considera apenas os testados com resultado positivo ou também estão sendo somadas pessoas diagnosticadas como ‘possivelmente infectadas em função de quadro sintomático’?

3.6 Sobre as medicação disponíveis na rede municipal de saúde, há falta de medicação para tratamento do novo coronavírus?

3.7 Em relação aos medicamentos: hidroxicloroquina, azitromicina, enoxaparina. Esses medicamentos estão disponíveis na rede municipal de saúde? Em caso negativo, a prefeitura de Americana fez solicitação para compra ou recebimento desses medicamentos?

4. Sobre pacientes em tratamento para covid-19 e que vieram a óbito.

4.1 Quais sãos os procedimentos para o velório e enterro?

4.2 As famílias são avisadas em tempo necessário para velório e enterro?

4.3 Os corpos passam por identificação de familiares antes do enterro? Esse procedimento foi adotado em todos os casos?

4.4 Há pacientes que vieram a óbito com covid-19 e que não estavam sob tratamento em unidades de saúde?

5. Outras informações que julgar necessárias.