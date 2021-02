Meche quer que prefeitura coloque rastreador nas ambulâncias

O vereador Marschelo Meche (PSL) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações e providências do Poder Executivo sobre procedimentos de controle de uso de ambulâncias pela prefeitura de Americana.

No documento, o parlamentar cita o acidente ocorrido na madrugada de quinta para sexta-feira envolvendo uma ambulância da prefeitura. “Conforme se noticiou, um motorista está afastado de suas funções após utilizar o equipamento público para carregamento de carvão após deixar paciente na Santa Casa, em Limeira. Durante o trajeto ocorreu o acidente com o veículo e os fatos estão sendo apurados pela administração municipal”, aponta.

Meche questiona o Executivo sobre a quantidade de ambulâncias e motoristas, a destinação dos equipamentos e sobre contrato com empresas terceirizadas para execução dos serviços. O vereador explica que, tendo em vista a nota emitida pela prefeitura, a intenção do requerimento é estabelecer questionamentos mais amplos sobre a situação das ambulâncias e as formas de controle.

“O processo de averiguação já está em andamento, mas a situação nos alerta sobre a necessidade de maior controle no uso de um equipamento público. Não é possível que uma ambulância saia da cidade sem que o controle eletrônico esteja ativado. O que está em questão é a segurança dos pacientes, pois vidas estão em risco”, afirma.

No requerimento, Meche pede ainda providências para que haja medidas de controle eletrônico das ambulâncias na cidade de Americana. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na sessão ordinária do dia 18 de fevereiro.