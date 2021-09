Meche quer limpeza na vila Biasi e Dourado, Saúde nas Escolas

O vereador Marschelo Meche (PSL) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana duas indicações solicitando ao Poder Executivo a limpeza de áreas públicas na Vila Biasi. De acordo com o parlamentar, seu gabinete recebeu reclamação de moradores a respeito da quantidade de resíduos sólidos espalhados em vias públicas do bairro. Em visita à região, foi constatada a existência de resíduos de plásticos, ferro e outros materiais espalhados nas proximidades de um monumento público e da passarela de pedestres sobre a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).

Nos documentos, Meche indica limpeza pública dos locais e pede notificação para capinação e limpeza de passeio público nas ruas Dom Bosco e dos Antúrios. “Recebemos essas reclamações dos moradores e, em visita ao local, identificamos que a situação de resíduos espalhados pelo local demonstra falta de zeladoria, não condiz com o que entendemos ser o cuidado necessário com o espaço público. Há questões sanitárias e ambientais envolvidas e por isso queremos providências da prefeitura”, explica o vereador.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária da próxima quinta-feira (16) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

Dourado discute implantação do projeto “Saúde na Escola”

O vereador Sílvio Dourado (PL) participou nesta quinta-feira (9), no setor de merenda escolar da prefeitura de Americana, de uma reunião com dirigentes e funcionários da secretaria municipal de Educação e da FAM (Faculdade de Americana), para discutir a possibilidade de implantação do projeto “Saúde na Escola” – iniciativa aplicada em escolas públicas municipais de Nova Odessa há dez anos em parceria com a universidade, atendendo cerca de seis mil alunos. Participaram do encontro o secretário municipal de Educação, Vinicius Ghizini, a diretora acadêmica da FAM, Célia Jussani, a coordenadora do curso de Nutrição da faculdade, Glenys Mabel Caballero Córdoba, e a professora Joseane Nobre, além de representantes do setor de ensino e nutricionistas da prefeitura.

O projeto consiste em uma parceria que promove a avaliação nutricional de alunos da rede municipal através de estudantes e professores da faculdade, com o objetivo de melhorar a alimentação das crianças. Quando problemas são diagnosticados, os alunos são encaminhados para atendimento no Serviço Integrado de Atenção da faculdade, passando por atendimento de uma equipe multiprofissional. O Plano Nacional da Alimentação Escolar (PNAE) demanda o acompanhamento dos seguintes profissionais: nutricionistas, psicólogos, farmacêuticos, enfermeiros, fisioterapeutas e educadores físicos. Todos estão na parceria a ser realizada com a FAM.

Segundo Dourado, que conheceu o Saúde na Escola ao lecionar em Nova Odessa, o projeto aproxima pais e mães do ambiente escolar por envolver orientações de cuidados com a alimentação das crianças e a adoção de melhores hábitos nutricionais. “É um trabalho completo e importante para trazermos para Americana”, destacou. A rede americanense tem 12,5 mil estudantes em 51 unidades.

“Um dos eixos é trabalhar com os familiares, porque tem o ‘antes e o depois’ da escola na vida das crianças”, acrescentou Glenys Mabel. O secretário de Educação disse que o primeiro passo é formalizar a parceria entre a prefeitura de Americana e a faculdade, para começar o projeto em 2022. “Vamos ver a possibilidade de implantar inicialmente por segmento, região ou amostragem”, completou Ghizini.