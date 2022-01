Meche quer ações contra alagamentos e Brochi cuidado com andarilhos

Meche pede ações emergenciais contra alagamento em rua do Jardim Brasil

O vereador Marschelo Meche (PSL) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que solicita informações e providências do Poder Executivo sobre condições estruturais da Rua Nereu Seleghini, no Jardim Brasil.

No documento, o parlamentar relata que recebeu mensagem de moradores daquela região questionando sobre a situação da via. De acordo com Meche, foram encaminhados vídeos mostrando ocorrências de alagamento em toda a rua, inviabilizando o trânsito das pessoas e dos veículos.

O vereador questiona se a prefeitura tem projetos ou previsão de ações para a Rua Nereu Seleghini, se há laudo técnico que explique a situação de vazão de água e se em outras vias do bairro o problema também existe. Ainda no requerimento, pede ações emergenciais do poder público para viabilizar o trânsito de pessoas e veículos na via. De acordo com o vereador, a questão precisa de mais atenção.

“O que contatamos nessa via é muito grave, os vídeos mostram que a vazão de água impede que os moradores consigam sair de casa, o acesso fica comprometido. Ocorre que é um problema persistente e que não tem tido resposta do poder público, então precisamos cobrar quais ações estão sendo feitas”, destaca.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na primeira sessão ordinária de 2022, que acontece na quinta-feira (20).

Thiago Brochi debate implantação de programa que visa reduzir acidentes com andarilhos em rodovias

O vereador Thiago Brochi (PSDB) reuniu-se nesta sexta-feira (14) em seu gabinete na Câmara Municipal com o capitão PM Theo e o 1º tenente PM Becker, da Polícia Militar Rodoviária. O objetivo do encontro foi conhecer os detalhes da implantação, em Americana, do projeto de acolhimento e assistência aos pedestres em situação de risco ou vulnerabilidade, visando diminuir e evitar casos de atropelamentos em rodovias.

O projeto inclui abordagens e ações específicas junto aos andarilhos para prevenir que sejam vítimas de trânsito nas rodovias estaduais concessionadas ou administradas pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem). A iniciativa inclui a Polícia Militar Rodoviária, as concessionárias que administram rodovias e o poder público municipal.

“Analisando Boletins de Ocorrência de casos observamos que quem mais morria nos atropelamentos eram os andarilhos, mais que aquelas pessoas que estavam atravessando de um lado para outro ou que pararam pra realizar manutenção em veículos”, detalhou o capitão Theo.

O policial rodoviário explica que o projeto pioneiro teve início na cidade de Limeira e em julho do ano passado foi implantado em Campinas. “Houve uma redução praticamente a zero de atropelamentos de pessoas com esse perfil”, destacou. “E o objetivo do projeto, que estamos trazendo agora para Americana, é alcançar especificamente esses pedestres em situação de risco ou vulnerabilidade”, reforçou.

No município, a abrangência inclui principalmente as rodovias SP-330 (Anhanguera) e SP-304 (Luiz de Queiroz). “Acompanho o trabalho desenvolvido pela Polícia Militar Rodoviária e agora debatemos a implantação desse importante projeto, que vai ajudar a salvar vidas e dar mais dignidade aos pedestres em situação de risco ou vulnerabilidade”, comentou o vereador Thiago Brochi.