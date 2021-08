Meche de olho na cesta básica e Fernando na rotatória

Meche pede controle de cestas básicas para alunos da rede municipal de educação

O vereador Marschelo Meche (PSL) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações sobre a distribuição e o controle de cestas básicas a alunos da rede municipal de educação. No documento, o vereador cita o encaminhamento de uma mãe de aluno que relata a interrupção na distribuição de cestas básicas para os estudantes da rede. Em reportagem mencionada no requerimento, constam informações sobre os kits de alimentação adquiridos pela administração municipal e destinados a todos os 12.500 alunos da rede municipal de ensino. Ao todo foram adquiridos 78 mil kits, suficientes para o fornecimento durante seis meses, se necessário, em complementação à merenda escolar.

Meche explica sobre a importância da ação do poder público durante o período de pandemia e a necessidade de transparência na distribuição de cestas. “No ano passado elaborei um requerimento requerendo ao poder público a análise sobre distribuição de cestas básicas, porque muitos alunos da rede municipal de educação, especialmente os mais carentes, têm na merenda escolar a sua principal refeição do dia. A pandemia acabou por ser especialmente cruel com as crianças, do ponto de vista social, portanto é preciso garantir essa ação social. Recebi essas informações sobre possível interrupção na distribuição, então temos que averiguar”, relata. No requerimento, o parlamentar questiona se todos os 12.500 alunos da rede municipal de ensino tiveram acesso e receberam as cestas; quantos alunos receberam; se houve sobras e o destino das sobras; se o fornecimento foi regular no mês de julho; e se haverá distribuição no mês de agosto.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na próxima sessão ordinária, que acontece nesta quinta-feira (5).

Fernando da Farmácia pede revitalização de rotatória na Cidade Jardim

O vereador Fernando da Farmácia (PTB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação solicitando ao Poder Executivo a revitalização da rotatória existente no cruzamento da Avenida Abdo Najar com a Rua das Petúnias, no bairro Cidade Jardim.

No documento, o parlamentar relata que o trecho é de intenso fluxo e é um dos principais pontos de entrada e saída dos bairros Cidade Jardim, Mathiensen e Jardim dos Lírios. “Por isso, são necessárias manutenções na rotatória, no canteiro central, reposição da tampa de bueiro e reforço na pintura das faixas de pedestres. São intervenções para contribuir visualmente, mas principalmente para garantir mais segurança aos motoristas e pedestres”, destaca Fernando.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária desta quinta-feira (5) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.