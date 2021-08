Meche entra na disputa pra ser ‘nome de Bolsonaro’

Depois de ficar um tempo sem ser identificado como ‘representante’ do Bolsonarismo na região e ver crescer o nome do vereador novato de Santa Bárbara Felipe Corá (Patri), o vereador de Americana Marschelo Meche (PSL) voltou à carga tentando ligar seu nome ao do presidente.

Meche viu seu partido ter grande debandada nos últimos anos e ainda não voltou a ter um norte no atual mandato. A vantagem é que tem sido mais presente e com menor instabilidade. Abaixo parte de declaração feita por ele recentemente nas redes sociais.

Eu continuarei apoiando o melhor presidente da história do Brasil, e quanto mais passa o tempo mais ficam firmas as minhas convicções de que estou do lado certo da luta. O presidente Jair Messias Bolsonaro enfrenta um sistema corrupto e antipatriótico, que vive a atacá-lo dia após dia. Basta ver como a imprensa faz um papel mesquinho e imoral. Basta ver como a esquerda brasileira perdeu toda compostura; chegando ao delírio de apoiar ditaduras terroristas que estupram mulheres e crianças.