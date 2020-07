Meche faz apelo pela prescrição da Cloroquina

O vereador bolsonarista Marschelo Meche voltou a defender o presidente e fez apelo pela prescrição da cloroquina no tratamento contra o novo coronavírus. Ele postou a imagem que vai acima e o texto abaixo para fazer a defesa do uso médico da cloroquina.

Como vereador, venho executando um amplo trabalho de fiscalização e proposição das ações do poder executivo de Americana nas ações de prevenção, diagnóstico e tratamento do covid19, desde o começo do ano! Recentemente recebi dezenas de denúncias sobre protocolo de atendimento, e não foi surpresa vermos que o hospital esteve no centro de uma denúncia e reportagem da EPTV. Queremos garantir que as medicações estejam disponíveis e cobrar os responsáveis locais sobre problemas na falta, além de pressionar as autoridades municipais para que garantam a liberdade de os profissionais de saúde administrarem os protocolos pertinentes aos pacientes, sem retaliações, e que tudo seja sempre transparente – porque o serviço público tem que ser transparente. Apoio a condução do presidente Jair Messias Bolsonaro diante dessa crise e, como, vereador, jamais serei omisso!