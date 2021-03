Meche e Dr. Daniel querem auxílio emergencial pra baixa renda

Os vereadores de Americana, Marschelo Meche (PSL) e Dr. Daniel (PDT) apresentaram requerimentos bastante semelhantes na Câmara Municipal. Os parlamentares querem saber da possibilidade de auxílio emergencial para as famílias baixa renda no município. Veja as propostas:

MARSCHELO MECHE

O vereador Marschelo Meche (PSL) protocolou na Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações e providências do Poder Executivo para a promoção de assistência social e financeira às famílias de baixa renda durante fases restritivas emergenciais do Plano São Paulo.

No documento, o parlamentar reproduz reportagem publicada na imprensa a respeito da concessão de auxílio financeiro a ser pago pela prefeitura de Nova Odessa. Meche explica que a pandemia trouxe impactos sociais e econômicos que demandam ação do poder público municipal para que sejam mitigados.

“Temos o auxílio emergencial do governo federal, mas acredito que podemos estudar a viabilidade de concessão de suplementação ou, até mesmo, atingir famílias que não tiveram acesso ao benefício. O mundo todo passa por dificuldade, a miséria e o desemprego aumentam por toda parte. Americana tem economia baseada em comércio e indústria, além de muitos trabalhadores informais, então é importante pensar numa forma de auxílio direto, mesmo que temporário”, argumenta.

O requerimento questiona se a prefeitura de Americana tem direcionado recursos para promoção de auxílio financeiro e quais são essas destinações. Em outro item, o vereador requer providências para que a administração municipal formule programa emergencial de auxílio financeiro às famílias de baixa renda da cidade de Americana, como complementação a programas federais e estaduais, durante fases restritivas do Plano São Paulo.

DR. DANIEL

O vereador Dr. Daniel (PDT) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação solicitando ao Poder Executivo a instituição de auxílio emergencial municipal a famílias em situação de vulnerabilidade social.

No documento, o parlamentar cita que alguns municípios brasileiros estão instituindo o benefício para auxiliar famílias cadastradas em programas sociais a manterem o sustento durante o período de pandemia, diante da adoção de ações mais rígidas de distanciamento social.

“Ação semelhante foi recentemente adotada pela cidade vizinha, Nova Odessa. Essas pessoas vivem de renda gerada a partir da produção no seu dia-a-dia de trabalho. Citamos aqueles que vendem produtos em áreas públicas (ambulantes), coletores de materiais recicláveis, domésticas, pedreiros, pintores, artesãos, entre outros”, informa o vereador.

“A instituição de auxílio emergencial servirá para que essas famílias tenham esse apoio financeiro do município nos momentos de paralisação das atividades decorrente do crescente número de internações por Covid-19”, conclui Dr. Daniel.