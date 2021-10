Meche detona fusão PSL DEM

O vereador Marschelo Meche (PSL) criticou duramente a criação da União Brasil- partido que foi sacramentado esta semana com a união/junção de DEM e PSL. A nova legenda ainda não tem comando definido na cidade, mas caciques já se articulam. O partido terá um representante na Câmara (Meche eleito pelo PSL) e empresários no comando da legenda.

Recentemente, Meche fez movimento para voltar a se aproximar do presidente Jair Bolsonaro.

Leia abaixo o que disse Meche ao NM.

Sou contra essa fusão, vejo como muito nociva esse vai-e-vem ideológico dos partidos no Brasil, é algo danoso para a política e afasta os brasileiros. O PSL cresceu e fez bancada no Congresso com apoio ao presidente Bolsonaro, já está complicada essa mudança de discurso, agora piorou. Está se unindo ao DEM, que apoia o projeto político do Dória. Com essa fusão, torna-se insustentável minha permanência, porque desde sempre eu sigo os mesmos princípios, e acho que os partidos precisam ser coerentes. Não pensei sobre qual partido eu me filiaria, mas tendo a estar junto com o nosso presidente, que tem feito um governo de mudanças e de patriotismo. E sobre a fusão, as lideranças do DEM e do PSL pelo país nem sempre estão do mesmo lado, eu tenho boa relação com o pessoal do PSL em nível estadual e municipal e respeito o trabalho, inclusive meu pai é presidente do PSL local e ele permanece à frente da executiva municipal, mas eu tenho compromisso com a minha coerência ideológica.