Meche de olho na UBS do Gramado e Fernando na escola do bairro

O vereador Marschelo Meche (PSL) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações e providências ao Poder Executivo sobre atendimento e cumprimento de protocolo sanitário na unidade básica de saúde do Parque Gramado. No documento, o parlamentar relata ter recebido informações de problemas no atendimento e na estrutura de acolhimento dos cidadãos na UBS. “Segundo denúncia, as pessoas não conseguiam manter a distância mínima necessária devido à estrutura insuficiente do local, em conformidade aos protocolos sanitários contra ao novo coronavírus, e também há queixa sobre atendimento aos idosos”, aponta.

No requerimento, Meche questiona se a prefeitura de Americana está ciente de que a estrutura da cobertura do local não oferece proteção em dias de chuva, se há cumprimento dos protocolos sanitários de Covid-19 e se há promoção de treinamento para equipe de atendimento. Ainda no documento, o vereador pede inspeção técnica para que providências sejam tomadas e a promoção de ações de orientação para adequação do atendimento na unidade de saúde. Meche explica que a intenção do requerimento é alertar a administração pública para que providências sejam tomadas com urgência. “Estamos num período de crise sanitária, então é justamente nas unidades de saúde que devemos garantir a máxima eficiência de controle de disseminação de vírus, além de garantir qualidade no atendimento. As fotos encaminhadas demonstram que a situação da UBS no Parque Gramado está em desacordo com protocolos nacionais, e não é uma situação que podemos esperar. É urgente que medidas sejam tomadas”, conclui.

O requerimento foi aprovado pelos vereadores na sessão ordinária de quinta-feira (24) e enviado à prefeitura de Americana para resposta.

Fernando da Farmácia na reforma da CC Araúna

O vereador Fernando da Farmácia (PTB) visitou nesta semana a Casa da Criança Araúna, localizada no bairro Jardim dos Lírios, com o secretário municipal de Educação Vinicius Ghizini. O objetivo foi acompanhar o início das ações de revitalização da unidade. “Confesso que fiquei muito feliz com o que vi. Essa reforma era muito necessária, pois estamos falando de uma obra destinada à educação e educação é a mola que tem o poder de transformar a sociedade”, comentou o parlamentar, que destacou a importância da reforma.

A obra terá investimento total de R$ 828,3 mil, sendo R$ 500 mil de verbas federais provenientes de emenda parlamentar do deputado federal Vanderlei Macris (PSDB) e R$ 328,3 mil de contrapartida municipal. Serão substituídas as telhas de barro, retirado o piso em taco de madeira, reformados os banheiros, instaladas novas lousas e lavatórios e feitos novos pisos e pintura da escola. “Os profissionais que lá trabalham, os pais das crianças e as crianças lá atendidas podem ter certeza que terão uma estrutura invejável, digna do respeito e da qualidade que eles merecem. Agradecemos ao deputado pelo envio do recurso e ao prefeito Chico Sardelli pela celeridade no processo de inicio da reforma”, enfatizou Fernando da Farmácia.

O prazo para término da obra é de 180 dias. Até a conclusão, as 188 crianças atendidas na unidade foram remanejadas para a Emei Carandá e para as creches Chuí e Anajá.