Meche de olho na Gama e Gualter, nos ônibus

MECHE

O vereador Marschelo Meche (PSL) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações e providências do Poder Executivo sobre monitoramento de espaços públicos e ocorrências que afetam a segurança da cidade.

No documento, o parlamentar reproduz reportagem de um órgão de imprensa local na qual se noticiou que homicídios, roubos e estupros cresceram no estado de São Paulo em agosto. Segundo dados da secretaria estadual de segurança pública, houve um aumento de 2,6% na quantidade de homicídios na comparação com o ano de 2020.

Meche questiona se a prefeitura de Americana faz acompanhamento periódico das taxas de criminalidade, homicídios, roubos, furtos, latrocínio e estupros registradas neste ano, se a Guarda Municipal de Americana (GAMA) faz monitoramento das regiões onde houve aumento na ocorrência de crimes e quais outras ações são executadas. Pede, ainda, medidas para ampliação do monitoramento de espaços públicos nessas regiões.

O parlamentar destaca que o orçamento da cidade para a Guarda Municipal é bastante expressivo e, portanto, a fiscalização das ações deve estar na agenda do Poder Legislativo. “Recebemos muitas mensagens sobre o crescimento da violência em nossa cidade. As pessoas sentem medo em deixar o carro nas vias públicas ou de serem assaltadas. Dezenas de milhões de reais são gastos para subsidiar nossa guarda municipal, então precisamos sempre buscar a fiscalização e levar ao cidadão informações transparentes sobre as ações que estão sendo tomada para proteção dos espaços públicos”, aponta.

O requerimento foi aprovado pelos vereadores em Plenário, na sessão ordinária de quinta-feira (21), e será enviado à prefeitura de Americana para resposta.

GUALTER

O vereador Gualter Amado (Republicanos) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações ao Poder Executivo sobre a frota de ônibus da empresa concessionária dos serviços de transporte público urbano e escolar de Americana. O objetivo é saber se a quantidade disponibilizada é suficiente para atender à demanda da população.

No documento, o parlamentar menciona que tem acompanhado as demandas relacionadas ao transporte de passageiros público e escolar do município, cujos contratos de concessão são com a mesma empresa.

“Estamos solicitando todas as informações referentes aos ônibus para confrontarmos com a realidade e também com o contrato vigente atualmente da empresa de ônibus da cidade de Americana”, expõe.

Gualter pede, no requerimento, a listagem da frota de ônibus utilizada no transporte público coletivo de passageiros, contendo modelo do veículo, ano, placa e as linhas atendidas. Solicita ainda a lista da frota de ônibus utilizada no transporte público escolar, contendo também modelo do veículo, ano, placa, locais em que realiza o transporte e horários.

O requerimento foi aprovado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária de quinta-feira (21) e será encaminhado à prefeitura para resposta.