Meche cola com Tenente Coimbra e Malheiros quer UBS no atendimento no Jd da Balsa

O vereador de Americana Marschelo Meche (PSL) recebeu esta semana em Americana o deputado estadual Tenente Coimbra (PSL). “Tivemos uma conversa muito produtiva sobre a nossa região. Nós dois defendemos o presidente Bolsonaro e estaremos juntos nas ruas no dia 7 de setembro”, disse Meche.

Segundo o americanense, o trabalho do deputado Coimbra é em defesa da educação pública, pela expansão das escolas cívico-militares, um dos meus compromissos de luta é que Americana tenha uma unidade da escola cívico-militar. “Nossas crianças merecem essa opção de ensino de qualidade! Reunimos na tarde de hoje diversas lideranças da cidade e temos portas abertas com o deputado Tenente Coimbra para que Americana receba cada vez mais investimentos”.

Malheiros quer UBS no atendimento no Jd da Balsa

O vereador Vagner Malheiros (PSDB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações Poder Executivo sobre o atendimento médico em Unidade Básica de Saúde (UBS) aos moradores do Jardim da Balsa II. No documento, o parlamentar destaca ter recebido reclamações de moradores do condomínio Tainá de que, ao procurarem atendimento médico na unidade do bairro Mário Covas, que seria o posto de saúde mais próximo, foram orientados de que ali não era o local indicado a eles.

“Porém, não foi dado por parte do poder público um direcionamento para qual UBS os moradores do condomínio deveriam se dirigir para conseguir o atendimento que precisam, uma vez que estes também são cidadãos do município”, destacou Malheiros. No requerimento, o parlamentar questiona o motivo de o poder público ainda não ter direcionado uma UBS para o atendimento médico dos moradores da Balsa II, onde se dará o atendimento e quando terá início. Pergunta ainda para onde a população da região deve se dirigir enquanto não for designado um posto de saúde.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na próxima sessão ordinária, que acontece nesta quinta-feira (2).