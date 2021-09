Meche cabreiro com trânsito do centro e Pr Miguel, escoamento em av

O vereador Marschelo Meche (PSL) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que requer informações e providências do Poder Executivo sobre fluxo de veículos em vias da região central de Americana. No documento, o vereador anexa fotos do tráfego intenso entre as ruas Fernando de Camargo, Benjamin Constant e Quintino Bocaíuva. As imagens foram encaminhadas por moradores que relatam que a situação na região é crítica e afeta várias vias públicas.

Meche pede que seja realizado um estudo técnico para melhorar fluxo de centro em vias da região central de Americana e, no que couber, análise de projetos e necessidade de recursos financeiros para requisição a deputados estaduais e federais a serem aplicados em ações de melhoria do trânsito na região central. Ainda no requerimento, o parlamentar questiona se a prefeitura de Americana tem realizado monitoramento do trânsito da região, se fez alterações ou tem mudanças programadas para melhorar o fluxo do trânsito e a possibilidade técnica de implementação de semáforo nas proximidades.

O requerimento foi discutido e votado pelos vereadores em Plenário e será enviado à prefeitura de Americana para resposta.

Pastor Miguel pede solução para escoamento av. do Jd Brasil

O vereador Pastor Miguel (Republicanos) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação em que pede ao Poder Executivo estudos para melhorias no escoamento de água da Avenida Antônio Centurione Boer, no Jardim Brasil.

No documento, o parlamentar menciona os transtornos causados aos moradores das proximidades em dias de chuva. “A água das chuvas atualmente não escoa da maneira correta pela via em virtude do seu declive, em especial entre as ruas Luis Santoni e Antônio Nardo. Muitos moradores são prejudicados, principalmente durante grandes períodos de chuvas fortes. Por isso, solicitamos estudos a fim de se conseguir o escoamento correto da água”, aponta o autor.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de quinta-feira (23) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.