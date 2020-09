URGENTE. MDB vai manter candidatura própria

A novela em torno da candidatura própria do MDB em Americana segue, porém com novidades inesperadas pelas adversários. O comando da pré-campanha do vereador Alfredo Ondas entendeu como ‘uma vitória’ a decisão do juiz local- 1a instância- que verificou como ‘correto’ o processo de convenção realizado no último domingo e jogou para instância superior a definição se a direção estadual pode ou não intervir no processo local.

O candidato a vice na chapa de Ondas é o ex-prefeito Erich Hetzl Jr.

A novela começou há quase duas semanas quando o MDB estadual fez intervenção na direção local e indicou que o partido iria o PSDB nas eleições de novembro. A pré-campanha do Ondas ‘bateu o pé’ e decidiu ir para a Justiça fazer valer o processo de composição de chapa que já estava encaminhado.