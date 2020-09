A convenção do MDB de Santa Bárbara d’Oeste acabou a pouco. A decisão foi de apoiar o candidato oficial do governo Denis Andia Rafael Piovezan/PV. Foi registrada a presença de representantes do diretório estadual e o pré-candidato Preto Carlos compareceu. Ele estava acompanhado de dezenas de pessoas e causou tumulto quando Andia foi falar.

Na sequência, acontecem as convenções de PV, PDT, PSB e PL.