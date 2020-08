MDB tem semana decisiva para definições

O MDB de Americana deve ter uma semana decisiva para definir o futuro da candidatura própria. Um integrante da coordenação da pré campanha disse ao NM que a convenção ainda não tem data cravada. O partido vai reunir a executiva on line na próxima semana para definir a convenção, a chapa de vereadores e os nomes para vice.

A garantia do assessor ao NM é que o MDB mantém pré candidatura de Majoritário e que os nomes para vice existem conversas com alguns partidos. A chapa de vereadores em trabalho de pré candidatura e todas as alianças em conversação até as convenções.