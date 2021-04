MDB regional trabalha com candidatura Omar estadual

A reorganização do MDB regional (Nova Odessa e Sumaré) e a fala do vereador Jr Dias de que não será candidato a deputado em 2022 indicam que o ex-prefeito de Americana Omar Najar será uma das apostas do partido para a Alesp (deputado estadual) no ano que vem.

A dobrada regional de Omar seria com o campineiro Arnaldo Salvetti, mas as conversas locais são de uma dobrada branca dele com o também ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste Denis Andia (PV).

RANGEL NA ARTICULAÇÃO- As mudanças do MDB na região são acompanhadas de perto pelo ‘marqueteiro particular’ de Omar e funcionário do DAE Chico Rangel. Uma das ideias de Rangel seria manter Omar na memoria do eleitor para a disputa de 2024- talvez até contra o patrão Chico Sardelli (PV).