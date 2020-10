MDB e PSDB definem coordenadores de campanha

O MDB e o PSDB definiram os coordenadores de suas campanhas. Um é político e outro é marketeiro. Ricardo Hetzl, irmão do ex-prefeito e candidato a vice Erich Hetzl Jr vai coordenar o processo eleitoral, a criação e a relação com os outros candidatos.

Veja os marketeiros de PT e PSOL

Representantes do partido afirmaram que ‘não há empresa ou marketeiro contratado a preço de ouro’. O partio está contando com diversos colaboradores e contratando individualmente os serviços necessários. O representante oficial da Coligação Americana para Todos. MDB/PODEMOS é Ricardo Hetzl Presidente do PODEMOS auxiliado por membros de ambos os Partidos.

LEIA- Os Marketeiros de Americana, parte 1

TUCANOS– O publicitário Wendell Seara, especialista em desenvolvimento de franquias e com case de sucesso em diversas marcas, que ministrou cursos na Acia, é o coordenador de marketing da campanha do PSDB. O partido tem como candidato a prefeito o vereador Rafael Macris, que tem como ‘braço direito’ o barbarense Wilian Tião.