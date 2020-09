MDB-Podemos animados na convenção

Na foto- Ricardo Hetzl e Erich Hetzl/Podemos, ex-prefeito Frederico Polo Muller, Ondas e Fernando Giuliani/MDB

A união MDB-Podemos deve ser selada em convenção esta manhã. O MDB ainda terá que travar batalha na Justiça Eleitoral contra o comando estadual da sigla, que fez ‘intervenção branca’ na semana passada e destituiu o comando local.

A chapa aprovada em convenção trará o vereador Ondas como candidato a prefeito e o ex-prefeito Erich Hetzl Jr/Podemos como candidato a vice. A prédio onde acontece as convenções dos dois partidos, a antiga MyWay, tem público ‘além do esperado’, segundo testemunho de prés-candidatos vereador do MDB e convencionais do Podemos.

