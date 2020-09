MDB faz convenção agora pela manhã

Ainda com a dúvida se o time local vai conseguir emplacar o vereador Alfredo Ondas como candidato a prefeito, o MDB de Americana faz sua convenção na manhã deste domingo na antiga casa MyWay, do prefeito Omar Najar/MDB. Partido que deverá/deveria indicar o candidato a vice- o ex-prefeito Erich Hetzl Jr, o Podemos faz sua convenção no mesmo local.

O MDB está sob intervenção da direção estadual e o ‘time local’ foi à Justiça para garantir que sejam mantidas as decisões por candidatura própria e aliança com o Podemos.

Na tarde deste sábado, mensagem convocava os prés candidatos a vereador para participar da convenção, que vai das 8h às 12h.

Boa tarde a todos (as)!

A pedido do Sr. Fernando Giulini convocamos todos os integrantes do Diretório Municipal do MDB de Americana para estarem participando da convenção, que será realizada no dia 13/09/2020 (domingo) a Rua 12 de Novembro, 567, Centro, das 08:00 á 12:00

Contamos com a presença de todos.